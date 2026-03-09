３月10日（火）発売のサッカーダイジェストでは、17年ぶりのJ1復帰を果たしたジェフユナイテッド千葉を大特集!!郄橋壱晟、鈴木大輔のスペシャルインタビューや、中西永輔さん、斎藤大輔さん、工藤浩平さんらレジェンドからのスペシャルメッセージ、水野晃樹 さんと平畠啓史さんの特別対談、オフィシャルカメラマンの今井恭司 さんの写真ギャラリー、ライター陣らの渾身のコラムの数々、戦術詳細分析、ジェフの歴史＆OB選