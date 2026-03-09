静岡県富士宮市のまかいの牧場で、今しかできない子ヤギのミルクやり体験が人気となっています。 【写真を見る】「かわいい。かわいすぎる」“今だけ”子ヤギのミルクやり体験人気＝静岡・まかいの牧場 元気いっぱいに登場したのは、1月下旬に生まれたメスのヤギの赤ちゃんです。名前は「こいのぼり」です。 富士宮市のまかいの牧場では、ヤギの赤ちゃんに飼育員以外の人にも慣れてもらおうと、生後2、3か月で離乳するまでの間