三次市内の旧家に代々残されてきた三次人形が座敷に並び、道行く人を楽しませています。 県北部では子どもの初節句祝いに、三次人形などの土人形「デコさん」を贈る風習があります。 三次市君田町の田中千農さん宅では、１５０年以上前から残る天神さんや娘物など４５体の人形を蔵から出して客間に飾っていて、中には明治時代に贈られたものなどもあるということです。 田中千睦さん「先祖からずっと引き継いでいます。子どもが