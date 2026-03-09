お笑いコンビ・ガリットチュウの熊谷茶（48）が9日、自身のXを更新。改名を報告した。【写真】「す、凄すぎ！」「かっこよきー」“バキバキ”ボディを披露した熊谷茶熊谷は「皆様いつもお世話になっております。ご報告がございます」と書き出し、「私、ガリットチュウ『熊谷茶』は『熊谷茶ロット』に改名致しました」と発表した。「今まで映画、ゲーム、筋トレなどやってきましたが、タロットカードを勉強致します」と改名の