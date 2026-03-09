「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が、7日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。困った先輩について言及した。濱田は「先天性緑内障」の影響で、左目は全く見えず、右目も明るさを感じる程度。そんなハンディを乗り越え、2018年の「R―1ぐらんぷり」王者に輝いた。そんな濱田に、芸人界では様々な“ありがたい”イジりもある。昨年、ある番組で「藤崎マーケット」トキと共演