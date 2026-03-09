将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局2日目が9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、両対局者は昼食休憩に入っている。ここまでの進行を立会人の中村修九段（63）が解説した。飛車と香の二段ロケットを整えて1日目を終えた永瀬の封じ手は、予想されていた▲2三香成。藤井陣に切り込み、一気に激しい