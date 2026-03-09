大相撲春場所２日目の９日、幕内伯乃富士（２２）（伊勢ヶ浜部屋）が、日本相撲協会に休場を届け出た。先場所も左足親指の靱帯（じんたい）を痛めて途中休場。復帰した今場所初日の取組で再び悪化させたといい、伊勢ヶ浜部屋は同協会を通じ、「再出場は状況を見て判断する」と説明した。