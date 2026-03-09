富士通とDTアクシスは3月9日、デジタルヘルスの発展に寄与するため、研究開発機関や医療機器の開発提供を行う企業、および製薬企業向けにプログラム医療機器（Software as Medical Device：SaMD）の承認申請、販売を見据えた製品開発を一貫して支援するための覚書を締結し協業を開始したことを発表した。治療用アプリやAI画像診断をはじめとするプログラム医療機器は、健康増進や予防医療、治療への貢献が期待され、世界的に開発や