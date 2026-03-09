阪神は９日、２０２６年シーズンのホーム開幕戦となる３月３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム）で実施する開幕セレモニーの概要を発表した。セレモニー内では「２０２５ＪＥＲＡセントラル・リーグ優勝チャンピオンリングセレモニー」を実施。金色のリングにダイヤモンドがあしらわれたチャンピオンリングを監督・コーチ・選手へ贈呈する。また、代表曲に「あなたのキスを数えましょう〜Ｙｏｕｗｅｒｅｍｉｎｅ〜」などを持