８日の鈴木亮平主演・ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」第７話で、戸田恵梨香演じるヒロインの一香が放ったひと言が、視聴者の疑心暗鬼も呼んでいる。「猫舌は治ったんだ」?悪徳警官?の儀堂（鈴木）が、裏組織を率いる合六（北村有起哉）からヤバい仕事の報酬を受けとる。コーヒーらしきものを飲もうとするところに「猫舌…」と声をかけたのが、合六の会社に勤め、裏組織にもかかわる一香だった。物語は７話から第二章へ。６話では