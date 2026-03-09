馳浩氏（６４）が８日投開票の石川県知事選で落選した。元金沢市長の山野之義氏（６３）が当選した。馳氏は２０２２年の知事選で当選したが一期で任期を終えた。馳氏は、９５年の参院選で自民党から出馬し当選。２０００年の衆議院選挙で石川１区から出馬し当選。１５年１０月に文科相に就任。２１年７月に石川県知事選への出馬を表明し２２年３月の知事選で当選した。プロレスラーとしては、８５年に専修大の先輩にあたる