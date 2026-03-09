NTTドコモは3月9日、ワイヤレスイヤホン「MEES M4 Pro」を全国のドコモショップ、ドコモオンラインショップ、およびECサイトで発売した。ドコモオンラインショップでの価格は14,080円。ワイヤレスイヤホン「MEES M4 Pro」前モデル「MEES M2 Pro」の後継にあたるワイヤレスイヤホン。ノイズキャンセリング・外音取り込み機能を引き継ぎつつ、新たに「ダイナミック同軸デュアルドライバー」を搭載した。低音域と高音域それぞれに専用