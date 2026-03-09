◆大相撲▽春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）西序二段１６枚目・象竜と西序二段５２枚目・鶴翔（ともに音羽山）が、電車の遅延により会場到着が遅れ、取組が後ろ倒しになった。南海高野線がなんば駅で発生した信号機故障のため、なんば〜堺東駅間で運転を見合わせ。堺市にある部屋宿舎の最寄りの初芝駅で、２人が電車に乗ろうとしたところ、直前で電車が運転を見合わせたという。約１時間ほど駅で運転再開を待っ