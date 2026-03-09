イラン情勢の悪化を受け、資源エネルギー庁が志布志国家石油備蓄基地に石油の放出を準備するよう指示していたことが分かりました。 アメリカ、イスラエルによる攻撃の報復として、イランは石油輸送の大動脈・ホルムズ海峡を事実上、封鎖しています。 日本は原油の9割以上を中東に依存していて、そのほとんどがホルムズ海峡を通過するため、エネルギー供給に影響が出ないか懸念されています。志布志国家石油備蓄基地