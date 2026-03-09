香川初開催のウィメンズマーチ高松市3月8日 3月8日の「国際女性デー」に合わせ、街を歩いてジェンダー平等の推進などを訴える「ウィメンズマーチ」が香川県で初めて行われました。 8日午後1時、約80人の参加者が高松駅を出発しました。 イベントを企画したのは丸亀市の中林愛理さん（24）です。大阪の大学でジェンダーについて学んでいた中林さんは2025年、東京で行われたウィ