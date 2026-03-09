オフィスのメンバーと工具改良の方針を議論する高珂さん。（中央）。（新郷＝新華社配信）【新華社鄭州3月9日】中国河南省新郷市でこのほど、電力網の春季点検が準備段階に入った。これまでと異なり、今年は点検作業員がメイン変圧器の性能をテストする際、変圧器を取り付けた電柱に何度も登って配線を交換する必要がなく、地上で操作ができるようになった。中国送電大手、国家電網傘下の国網新郷供電新郷変電運用保守站（ステ