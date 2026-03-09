漫画『BADBOYS』（作者：田中宏）の完全新作となるフルリメイクが、本日9日発売の連載誌『ヤングキング』でスタートした。表紙＆巻頭カラーで登場している。【画像】懐かしい！『BADBOYS』完全新作＆フルリメイクで復活表紙には「『BADBOYS』復活新連載！」「完全新作リメイクBIG新連載」と紹介。ヤングキングの公式Xも「復活のBIG新連載来たる！！表紙＆巻頭カラー「BADBOYS」1980年代後半、主人公桐木司が広島を駆ける！！田