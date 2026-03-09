将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で第5局2日目の対局を行なっている。注目の一戦は白熱の終盤戦に突入しており、永瀬九段がリードを拡大している。タイトル奪取に“王手”をかけている永瀬九段が決着局とするか、カド番の藤井王将が踏ん張るか。今後の展開から目が離せない。