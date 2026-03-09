阪神は９日、今月３１日に京セラドームで行われるホーム開幕戦セレモニーの概要を発表した。セレモニーでは、リーグ優勝に輝いた昨季の激闘を振り返る映像を放映。さらに「チャンピオンリング」が監督、コーチ、選手に贈呈される。試合前の国歌独唱は歌手の小柳ゆきが務める。小柳は「歴史ある阪神タイガースの開幕戦という特別な舞台で、国歌独唱を務めさせていただくことを大変光栄に思っております。新たなシーズンが希望に