今回は、高熱の妻が夫に子どもの世話をお願いした結果についてのエピソードを紹介します。本当に許せない…「私は2歳の息子と夫と暮らす会社員です。私も夫もフルタイム勤務で、収入も勤務時間も同じぐらいですが、育児も家事も私がほぼ全部しているんです。また夫は休みの日、自分の部屋から一切出てこないで、1日中ゲームをしていることもよくあります。そんなある週末、私は39度を超える高熱を出してしまいました。そこで夫に子