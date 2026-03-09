今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。3月8日（日）放送の同番組では、今年結成30周年を迎えたくるりを特集した。【映像】サバンナ高橋が明かす“高校の後輩”くるりのマル秘エピソードスタジオにはくるりが初登場したほか、ファンを公言する角野隼斗、小出祐介（Base Ball Bear）、たかはしほのか（リーガルリリー）が登場。本人