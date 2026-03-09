脳梗塞や心不全などの要因となる不整脈。その治療に特化したクリニックが4月1日、新潟市東区に開院します。最新の検査機器やリハビリ機器を備え、都内で3つのクリニックを運営するノウハウを生かして専門医療を施す体制を整えていくということです。