後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比３６００円安前後と前場終値と比較してやや下げ渋っている。外国為替市場では１ドル＝１５８円７０銭台の推移。アジアの主要株式市場は全面安。 出所：MINKABU PRESS