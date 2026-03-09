「AMUSE Audition 2025-26『私が撮りたかった俳優の原石展』」が、3月7日から15日まで東京・広尾のHIROO GALLERYで開催されている。 参考：アミューズオーディションのファイナリストが『私が撮りたかった俳優の原石展』3月開催 アミューズの新人俳優発掘オーディションと、世界的フォトグラファー・濱田英明が話題の俳優を撮り下ろす新進気鋭の展示企画『私が撮りたかった女優展／俳優展』