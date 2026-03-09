「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でＪＲ西日本が「買い予想数上昇」５位となっている。 ９日の東証プライム市場で、ＪＲ西日本が小幅続落。中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の急騰が嫌気され、全体相場が急落するなか、ＪＲ西日本は小幅安で推移。株価は朝安後に下げ渋り一時、プラス圏に浮上した。鉄道事業はディフェンシブ色が強く、下値には買いも流入している様子だ。今期