[3.8 FA杯5回戦 フルハム 0-1 サウサンプトン]サウサンプトンのMF松木玖生が8日、FAカップ5回戦のフルハム戦で途中出場して8強入りに貢献した。しかし今大会2枚目のイエローカードを受けて準々決勝は出場停止となった。松木はスコアレスの後半37分から出場した。すると同45分、相手GKのロングボールを高い打点で跳ね返してカウンターを発動。松木のヘディングを拾ったFWロス・スチュアートのダイレクトパスからMFフィン・アザ