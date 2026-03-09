簡拍株式会社は、ワンアクションで脚部を展開・収納できるスマートフォン用の自立式自撮り棒をUlanziブランドから3月5日（木）に発売した。 全長178cmの自撮り棒をベースに、自立を可能にする脚部を備えた製品。底部を地面に接触させると脚が展開する自動開閉機構を採用する。さらに撮影後、引き上げるだけで脚を収納可能。収納時はマグネットにより、脚の不意な展開を防止できる。 スマートフォンの固