【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋が出演する、リカバリーウェア“ReD (レッド)”新TVCMが公開された。 ■TVCMは「ありがとうの日」に公開 TVCM『ReD | 大泉洋 みんなのリカバリーウェア_感謝篇』は「ありがとうの日」である3月9日に公開。 血行から毎日を元気にするリカバリーウェア“ReD”を身に着けた大泉が、商品を愛用しているユーザーに向けて、明るく感謝の言葉をコメ