『良いこと悪いこと』のシナリオブックを3月16日（月）に発売します。TVer再生回数が日本テレビレギュラードラマ歴代1位を更新した『良いこと悪いこと』（主演：間宮祥太朗×新木優子）全10話＋Huluオリジナルストーリーのシナリオを完全収録！さらに、本書でしか読めない〈脚本家・ガクカワサキ×プロデューサー・鈴木将大 対談〉も掲載。ドラマの誕生秘話や放送中に話題となった伏線、なぜ主題歌に「アゲハ蝶」を起用したのか、