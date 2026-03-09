お腹周りの贅肉が気になった時、「まずは腹筋運動」という方は少なくないと思いますが、実はお腹の筋肉を縮ませる腹筋運動よりも、お腹の筋肉を伸ばす方が痩せ効果を得られるのをご存知でしょうか？そこで習慣に採り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【木のポーズ】。一般的には立って行うポーズですが、体のバランスをキープするのが難しいので、今回は座ったままで行う簡単なアレンジバージョンを紹介します。木のポーズ※座っ