「最近、彼が恋愛より仕事や生活を優先している気がする」と感じたとき、それを愛情の低下と結びつけてしまいがちな女性は少なくないでしょう。でも、男性の優先順位は少し環境が変わっただけで、自然と切り替わることがあるのです。責任が増えたとき昇進、転職、家族の変化。背負うものが増えると、男性が恋愛に使えるエネルギーは一時的に減ります。これは恋愛感情が薄れたというより、集中を向ける先が一時的に変わった状態です