体重は変わっていないのに、なぜか腰まわりだけ重たく見える。その原因は脂肪ではなく、骨盤を支える「腸腰筋」の硬さかもしれません。ここが縮むと骨盤が前に引っ張られ、立ち姿が崩れやすくなります。まずは鍛える前にゆるめること。立ち姿がキレイに整えば、腰まわりの印象もは自然と軽くなります。【STEP１】ひざ立ちで骨盤を立てるひざ立ちになり、片脚を前へ出します。前脚はひざが直角になる位置に。骨盤を立て、背筋を上へ