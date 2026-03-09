８日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」では、またも死んだと思われた人物が元気に登場。これまでも死んだと思われていた儀堂（鈴木亮平）が生きていたこともあり、ネットでは混乱の声が上がっている。この日の「リブート」では、行き場のない若者を助けているマチが働いている法律事務所に警察が踏み込む。逃げようとするも警察に取り囲まれ、事務所で働くリッカが階段から転落死。マチも警察に捕まり留置所に入れられ