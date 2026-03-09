被災地の今を見つめるシリーズ「つなぐ、つながる」です。東日本大震災発生の翌月、人気お笑いコンビ・サンドウィッチマンの2人が出会った2歳の男の子がいます。あれから15年、被災地に笑顔を届けた男の子はいま。出迎えてくれたのは、大瀧聖太さん（17）。宮城県内の高校に通い、この春、3年生になります。大瀧聖太さん「まじで本当に2歳なので、記憶がないんですけど…」そう、聖太さんが語るのが、こちらの映像。15年前の震災翌