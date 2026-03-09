２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（３０日・午前８時１５分スタート）の第１週完成試写会見が９日、東京・渋谷の同局放送センターで開催され、Ｗ主演となる俳優・見上愛（２５）、上坂樹里（２０）が登壇した。「風、薫る」は田中ひかるの「明治のナイチンゲール大関和物語」を原案とし、実在の人物をモチーフとした主人公の一ノ瀬リん（見上）、大屋直美（上坂）の２人のナースが成長する姿を描く物語と