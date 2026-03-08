「君のためを思って言ってる」。この言葉、経験ありませんか？本気の男性も、必要なら指摘はします。でも本命サインは“叱ること”ではなく“どう叱るか”に出ます。人格を否定しない本気の男性は叱る時に「お前はダメだ」と人格否定に走りません。指摘するのは行動のみ。人格ではなく具体的な事実に向けるのが、本命の叱り方です。威圧や怒鳴ったりしない怒鳴る、威圧する、長時間説教する。これは本気ではありません。本命相手に