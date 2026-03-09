ロックバンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」と女優の浜辺美波（２５）が９日、都内で行われた「ＦＡＮＣＬＳＫＩＮＰＡＴＣＨ」全国ローンチ発表会に出席した。株式会社ファンケルは、独自のＡＩ技術を用いて肌状態を解析するカウンセリングサービス「ＦＡＮＣＬＳＫＩＮＰＡＴＣＨ（ファンケルスキンパッチ）」を９日から全国の直営店舗で開始する。実際に肌診断を行うと、スキンケア好きだというミセス