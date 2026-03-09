フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で史上初の4連覇を達成した島田麻央（木下グループ）の偉業に反響が広がっている。ネット上では無双状態の成績に脚光が当てられ、その衝撃は海外ファンにも波及した。現地7日に行われた女子フリー。体調不良が伝えられた中、島田は4回転を回避したが、冒頭のトリプルアクセルを決め、3回転フリップ、ルッツ-トーループの連