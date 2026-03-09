８日投開票の埼玉県議補選（南第２区川口市、被選挙数２）で当選した西沢理氏が９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。議員辞職を表明した。西沢氏は国民民主党公認で立候補していたが、選挙戦最終日（７日）に公認を取り消され、除籍処分になっていた。国民民主の玉木雄一郎代表は７日夕、Ｘに「西澤さとし候補の公認を取り消し、あわせて除籍処分とすることを埼玉県連から発表いたしました。公認の判断に当たって通知すべき重要な