SUPER EIGHTとしての活動はもちろん、近年は映画、舞台など俳優業にも積極的にチャレンジする丸山隆平。この春、旧知の仲だという山田佳奈が長年の思いを叶えて人気韓国映画を舞台化する『oasis』で主演を務める。「お芝居は痛みや喜び、いろんな感情を共有できる場所」と語る丸山に、作品に込める思いや、俳優業の醍醐味などを聞いた。【写真】舞台『oasis』で難役に挑戦！大人の色気あふれる丸山隆平◆「生半可な覚悟ではで