タレントの稲村亜美が9日にインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の観戦を報告した。【写真】稲村亜美、肩ひも極細なキャミ姿で海外満喫（ほか2枚）稲村が投稿したのは東京ドームのスタンドで撮影されたオフショット。写真には“ともに世界一へ”と書かれたタオルを持った稲村のユニフォーム姿と弾ける笑顔が記録されている。稲村が観戦した日本対オーストラリア戦は、4対3で日本が逆転勝利を収め