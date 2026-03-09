Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。 PC周辺機器で人気が高いロジクールのトラックボールマウス「M575SPd」は、31％オフの5,280円（税込）で販売中。 【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静