ダイエットを意識すると、まず「野菜を増やそう」と考える方は少なくないでしょう。実際、サラダ中心の食事に切り替えると、体が軽くなったように感じることもあります。それに揚げ物や主食を減らし、グリーンサラダを主役にする。その安心感は大きいものです。しかし、40代・50代の体にとっては、その“安心”が思わぬ落とし穴になることがあります。野菜は大切。でも、それだけでは足りない野菜はビタミンや食物繊維が豊富で、健