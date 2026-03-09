群馬出身／在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭＞が“第2章”へ進むべく、2026年の開催を見合わせて、2027年初秋に開催されることが発表となった。本日3月9日、オフィシャルサイトおよびSNSにてG-FREAK FACTORYの茂木洋晃(Vo)より、“⼭⼈⾳楽祭を楽しみにしてくれている皆様へ”と題し、次回開催に関する以下のコメントが発表された。◆◆◆⼭⼈⾳楽祭を楽