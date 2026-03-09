Ｕ―１９Ｊリーグ選抜のメンバー２０人が９日発表され、Ｊ１清水エスパルスのＭＦ針生涼太（１８）が選ばれた。チームは愛知県で行われる「ＪＦＡ／Ｊリーグポストユースマッチ」に出場。１１日に全日本大学選抜、１３日に全韓国大学選抜と対戦する。針生はクラブを通じて「清水エスパルスの代表として、自分の特長をしっかり出してチームの勝利に貢献したい」とコメントした。