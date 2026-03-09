◆大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）初の綱取りに挑む大関・安青錦（安治川）が苦手にしている力士の一人が義ノ富士（伊勢ケ浜）だ。幕下時代を含めて過去の対戦は１勝３敗。先場所は苦し紛れの首投げで白星をもぎ取った。苦戦の原因は立ち合いにある。義ノ富士の馬力に圧倒され、生命線の低い体勢が崩されてしまった。受け身の立ち合いではなく、攻めの立ち合いが白星への近道といえるだろう。横綱・大の里