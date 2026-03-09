タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が、新たなイメチェンを明かした。９日までにインスタグラムを更新。「ＰＩＮＫＨＡＩＲ」と春らしいピンク色の髪に変身した姿をアップした。「今年のテーマは可愛いより記憶に残る女がテーマ」と明かし、「人生自分が１番派手アゲていかなきゃね」と前向きにつづった。２月に「Ｂｌｏｎｄｅｉｓｂａｃｋ１０年ぶりに、白髪の私が帰ってきたよ」とホワイトブロンドヘアを披露したＧＥＮＫＩ