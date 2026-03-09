◆ベルギー１部▽第２８節シントトロイデン２―１サークルブルージュ（９日）日本人７人が出場したシントトロイデンは、ホームでサークルブルージュに２―１で競り勝った。途中出場のＭＦ松沢海斗が決勝点を奪った。＊＊＊畑大雅、谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、小久保玲央ブライアン、後藤啓介がスタメン出場を果たすと、前半２４分に畑の今季４アシスト目から先制点をゲット。１―１の後半３６分に途中出場の