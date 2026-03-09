Lucky Kilimanjaroが、3月6日に東京ガーデンシアターにて自身初となるホールツアー＜LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE＞のファイナル公演を開催した。本ツアーは、熊木幸丸（Vo）と大瀧真央（Syn）の間に第一子が誕生したことにより、バンドとファン共に多幸感に包まれる中、2月8日にグランキューブ大阪での公演を皮切りにスタートした。育児休暇中の大瀧の愛称（MAOTAKI）がツアータイトルに刻まれていることか