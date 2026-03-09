ReoNaが、2027年3月6日、7日の2日間にわたり、過去最大規模となる神奈川・ぴあアリーナMM公演2デイズ、さらに全国7都市8公演で開催される＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞の開催を発表した。これらの情報は、2026年3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”＞のステージにて解禁されたもので、自身初の奄美凱旋にして、単独としては初